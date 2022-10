Governo trabalha na concretagem da Ponte da Sibéria em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e do Consórcio Rio Acre, tem trabalhado na concretagem do bloco de apoio AP-5 da Ponte da Sibéria, em Xapuri.

De acordo com o engenheiro responsável, Willyams Lima, o bloco AP-5 tem dimensões de 10x10m de largura, por 3,5m de altura, que exige a aplicação de cerca de 350 metros cúbicos de concretagem.

“A concretagem do bloco do AP-5 da ponte sobre o Rio Acre na margem do centro de Xapuri foi iniciada e o volume de concreto necessário para a construção do bloco é bem alto, o que exige muita atenção durante a execução dos serviços, até a conclusão dessa etapa. Além disso, o Consórcio Rio Acre segue em andamento com os demais trabalhos da construção da ponte”, explicou o engenheiro.

A estrutura da ponte terá 363 metros de extensão, com rampas de acesso, e ligará o centro de Xapuri ao Bairro Sibéria. As intervenções, quando concluídas, proporcionarão mais mobilidade e segurança para 20 mil pessoas.

O empreendimento foi orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões oriundos de recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.