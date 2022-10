Homem leva facada nas nádegas após olhar para esposa de outro em festa no Acre

Francemildo Cabral, de 35 anos, foi ferido com um golpe de faca após um ataque de ciúmes, na noite deste domingo (16), no km 6 do Ramal do Polo Benfica, no Polo Benfica, na região da Vila Acre, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francemildo estava bebendo no mesmo bar que o autor da tentativa de homicídio, quando a vítima começou a olhar para a esposa do acusado, ele se irritou e aguardou Francemildo sair do bar e atacou o homem com uma faca. Francemildo acabou ferido com uma facada nas nádegas e, para não morrer, correu e se afastou do agressor. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Populares ajudaram o homem e acionaram ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para atender a vítima e depois de estabilizar o quadro de Francemildo, que em seguida foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, pegaram as informações e as características do autor do crime, fizeram ronda ostensiva na área, mas ninguém foi encontrado.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).