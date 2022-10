URGENTE: hotel no centro de Rio Branco tem princípio de incêndio e assusta hóspedes e funcionários

Um princípio de incêndio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (17) no Hotel Loureiro, no Centro de Rio Branco. De acordo com as informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, ocorreram pequenas explosões em um dos andares do hotel.

Uma equipe foi ao local e constatou que o fogo teve início no sistema de energia solar e os próprios funcionários conseguiram controlar as chamas com extintores antes mesmo da chegada dos bombeiros. Apesar do susto que tiveram os funcionários e hóspedes não houve feridos