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Fecomércio aposta em sucesso na Expoacre após público recorde no Juruá

Com base nesse histórico positivo, a expectativa para a ExpoAcre na capital segue no mesmo ritmo de otimismo

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Fecomércio aposta em sucesso na Expoacre após público recorde no Juruá
Presidente da Fecomércio destaca expectativa positiva para a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Services e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), Leandro Domingos, participou da transmissão do ContilNet para falar sobre a expectativa da instituição para mais uma edição da ExpoAcre.

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Durante o bate-papo, ele celebrou a consolidação da presença da federação e de seus braços sociais no evento.

Relembrando a trajetória da entidade, Domingos destacou que, embora tenha ficado de fora da exposição por um período, a diretoria compreendeu a importância estratégica de estar presente na maior feira agropecuária do estado.

“Durante toda a sua história, na verdade, ela foi muito representativa para o comércio, para o setor produtivo do estado do Acre de um modo geral, então nós decidimos trazer a federação pra cá junto com os seus braços sociais e durante esse período inteiro tem sido um sucesso absoluto”, disse.

O presidente também celebrou os resultados expressivos alcançados recentemente pela instituição em outra grande vitrine do estado: a Expoacre Juruá, realizada há cerca de 30 dias. Na ocasião, a atuação conjunta da Fecomércio, por meio do Sesc e do Senac, atraiu um público recorde.

Com base nesse histórico positivo, a expectativa para a ExpoAcre na capital segue no mesmo ritmo de otimismo, projetando uma grande circulação de visitantes e o fortalecimento contínuo dos negócios locais.

A Expoacre é a maior feira de negócios e entretenimento do estado, com nove noites de programação. Na feira, a população vai ter shows nacionais, atrações locais, gastronomia e rodeio.

Para quem não quiser perder nenhum detalhe, a festa contará com uma cobertura completa e transmissão ao vivo liderada pelo ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e TV Rio Branco, no canal 8.1.

A transmissão levará todos os bastidores, entrevistas e os melhores momentos diretamente para a tela de quem estiver acompanhando de casa.

Veja o vídeo:

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