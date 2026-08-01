Galeria reúne registros da abertura da feira no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco

Público começa a ocupar o Parque de Exposições Wildy Viana na primeira noite da 51ª Expoacre/Foto: ContilNet

Após um longo dia na Cavalgada, o público compareceu à primeira noite da Expoacre 2026, neste sábado (01). A programação está apenas começando, já que neste ano, atrações nacionais pipocam nas nove noites.

Entre os destaques estão Leonardo, Ana Castela, Bruno e Marrone e Wesley Safadão e muito mais. Além disso, empreendedores de todo o estado estão presentes na feira.

Instituições de todo o Estado levam suas invocações e você pode acompanhar tudo na maior cobertura da Expoacre 2026, na ContilNet, em nosso site, redes sociais e transmissão ao vivo.

Confira a galera de fotos da primeira noite de Expoacre 2026 feita pelo ContilNet: