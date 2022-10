Juliana Bonde se explica após ser questionada sobre apoiar Bolsonaro e gravar vídeos sensuais

Desde 2018, a cantora Juliana Caetano, mais conhecida como Juliana Bonde, não esconde de ninguém que é uma grande apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, o fato de ser uma pessoa que se identifica com a ideologia política de direita e, ao mesmo tempo, comercializar vídeos sensuais na internet, acabou gerando alguns questionamentos para a vocalista do Bonde do Forró.

No Instagram, um seguidor questionou sobre a situação que, para muitos, chega a ser contraditória, já que partidos de direita são conservadores. “Como você é de direita e grava esse tipo de vídeo?”, perguntou a pessoa, através de uma caixinha de perguntas.

Diante da dúvida, Juliana Bonde se explicou: “Eu não tenho orgulho desses vídeos do WhatsApp não gente. É porque eu tô construindo uma casa e muita gente depende de mim. E eu também não tenho estudo né… vocês já sabem. Mas eu consigo pensar, eu tenho uma inteligência aí.”, afirmou.

Em outro momento, a artista manifestou ser uma pessoa contra a legalização da maconha e outras drogas, algo que Bolsonaro (PL) e outros partidos de direita também não aprovam.

“Eu não gosto de drogado. Já tive muito problema com drogados. É a pior raça com quem eu já trabalhei. […] E sou contra a legalização de drogas e de todo mundo que é a favor disso aí também. Porque eu já estive perto de pessoas drogadas e sei o sofrimento para uma mãe que é ter um filho drogado. Então sou contra mesmo.”, declarou ela.