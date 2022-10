Homem sai para caçada e acaba baleado acidentalmente no interior do Acre

Na noite desta quarta-feira (19), deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o trabalhador rural Antônio José Campos Costa, 23 anos de idade, apresentando fratura exposta em um dos braços.

Segundo informações coletadas junto ao Corpo de Bombeiros de Sena, na data de ontem ele havia saído de casa para “esperar” animais silvestres na floresta e acabou sendo baleado acidentalmente. “De acordo com familiares, ao subir em uma árvore para montar a espera, a espingarda enganchou em um cipó, disparou e o atingiu no braço. Fomos acionados e ajudamos no resgate”, comentou o sargento C. Queiroz.

Após receber os primeiros atendimentos em Sena Madureira, Antônio José foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) afim de receber atendimento especializado.