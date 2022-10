Procuradora do MPAC, Patrícia Rêgo vence Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial

Prêmio Liderança Exponencial

A procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Patrícia de Amorim Rêgo foi a vencedora do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial na categoria Liderança Exponencial, segmento Ministério Público e Órgão de Controle. A cerimônia foi realizada na tarde desta terça-feira, 25, em Brasília, durante a abertura da 6ª Edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça, um dos maiores eventos sobre a revolução tecnológica nas instituições do Sistema de Justiça, e foi transmitida pelo canal do Judiciário Exponencial no Youtube.

***A premiação tem como foco reconhecer personalidades que tenham liderado uma contribuição para justiça brasileira, ou que tenham demonstrado uma trajetória consistente de liderança de gestão de projeto, programa inovador ou difusão de inovação. Parabéns, Patrícia!

Casamento de Lucas e Rodrigo

O procurador da República Lucas Dias casou, no último dia 18, com o psicólogo Rodrigo Dias. Pelo Instagram, Lucas compartilhou uma fotografia da celebração. “Agora é oficial!! Que esse ciclo seja feliz para nós. Obrigado por tanto amor, carinho, reciprocidade, jantinha, cócegas(!!) e risada!”, escreveu o procurador em suas redes sociais. Vocês merecem toda felicidade do mundo e que o amor seja seu guia. Parabéns!

30 anos de Juh Vellegas

Foi com um festão para ficar na lembrança que Juh Vellegas promoveu, no dia 15 de outubro, para comemorar seu aniversário de 30 anos. O agito rolou no Maison Borges, e reuniu uma turma ótima. Entre as centenas de convidados os colunistas socias Moisés Alencastro, Robertha Moura, Jocely Abreu, Kelly Kley Saldanha e Claudia Souza.

Aniversário Gilcely Evangelista

Felicidade, saúde e muitos anos de vida para a procuradora de Justiça, Gilcely Evangelista, aniversariante do dia 26 de outubro. A data foi comemorada em Brasília ao lado dos amigos do MPAC que estão participando da 6ª Edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça.

Terezinha e Thayna em Capri

Após a conclusão do curso de moda no Instituto Marangoni, em Milão, a consultora de imagem e estilo Thay Zanonu decidiu tirar mais que merecidas férias na Itália e na Suíça. E como uma boa celebridade que é, compartilhou nas redes sociais várias fotos de sua viagem. Na foto, Thay e sua mãe Terezinha na belíssima ilha de Capri.

Noites Alienígenas

A produção cinematográfica do Acre tem ganhado destaque mundo afora, desde que o filme “Noites Alienígenas” foi o grande vencedor da 50° edição na Mostra Competitiva Festival de Gramado. Com produção da Saci Filmes, filme traz no elenco traz Chico Diaz, Gabriel Knoxx, Adalino, Gleici Damasceno, entre outros. A distribuição é da Vitrine Filmes.

***No dia 26 de outubro, o longa premiado foi exibido no 46° Festival de Cinema Internacional de São Paulo. Noites Alienígenas, do diretor Sérgio de Carvalho, foi selecionado entre filmes do mundo inteiro que serão exibidos na mostra. De acordo com o jornal A Folha de São Paulo, o longa-metragem acreano compõe as listas do 30 filmes imperdíveis entre os 223 que estarão no festival.

***Dirigido pelo cineasta Sérgio de Carvalho, o filme parte de seu livro homônimo, de 2011, e retrata o lado urbano da capital do estado, Rio Branco, por meio de uma história de personagens cujas vidas são marcadas pela mudança da rota do tráfico, que começa a passar pela região.

***A estreia internacional de “Noites Alienígenas” foi na Suécia, durante o Festival de Cinema de Gotemburgo. Posteriormente, estreou, nacionalmente, na 50° edição na Mostra Competitiva Festival de Gramado, em seguida, foi exibido na Mostra CineBH, em Belo Horizonte; Festival Guarnicê de Cinema, no Maranhão; nos Estados Unidos e, agora, será exibido na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo.

***As próximas exibições serão na Mostra de Cinema de Gostoso (RN), em novembro, posteriormente, será levado para Belém (PA) e para o Festival de Alter do Chão (PA).

Caça aos Doces no Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping está preparando um circuito animadíssimo de Halloween nos dias 29 e 30 de outubro, das 16h às 20h. A “Caça aos Doces” ocorrerá nas dependências do shopping e está limitada à participação de 300 crianças por dia.

***Vale ressaltar que a participação custa apenas 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no dia escolhido para participar da ação na Shoplog, próximo a Ifix. Ao entregar o alimento, não esqueça de pegar o kit de participação que contém a sacolinha e o mapa indicando as lojas participantes da brincadeira e que disponibilizarão os doces. Todos os alimentos arrecadados durante a ação serão doados para a instituição Olhar Diferente.

Ato pela Democracia

Juristas do Acre se reúnem às mobilizações nacionais em defesa da democracia. No fim da tarde desta quarta-feira (26), A escadaria do Palácio da Justiça foi palco do ato pela defesa da democracia no qual foi um manifesto: “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”. A ação foi organizado pelos advogados Pablo Angelim, Suzy Cristiny da Costa, André Silva e Leonardo de Abreu.

A atividade faz ponte com o apoio formal envolvendo juristas e intelectuais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo considera que a candidatura petista representa uma frente ampla democrática e a defesa à Constituição une cidadãos com diferentes visões político-ideológicas.

O manifesto foi assinado pelos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ayres Britto e Sepúlveda Pertence e os ex-presidentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Cezar Britto e Felipe Santa Cruz, além da ex-procuradora Deborah Duprat.

Veja o documento, na íntegra:

Manifesto de juristas, profissionais e estudantes do Direito

Nós, juristas, profissionais e estudantes do Direito, declaramos que, no dia 30 de outubro, vamos votar em Lula e Alckmin e para eles pedimos seu voto. A alternativa, representada pelo atual presidente, é o fim da Democracia e dos direitos políticos. Basta de ódio e de ataques à liberdade religiosa, chega de fome, de destruição do meio ambiente, de desintegração dos direitos econômicos e sociais de nossa população.

Reflita sobre a recente tentativa de intimidação e controle do STF, com a ameaça de aumentar o número de ministros. É o ataque do autoritarismo, uma agressão à Justiça, como fez a ditadura militar brasileira.

São muitas as adesões à frente ampla que se formou para enfrentar a maior ameaça que o Brasil já sofreu desde a redemocratização. Vamos juntos com Simone Tebet, Ciro Gomes, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva, ex-ministros do Supremo que já se manifestaram até agora, Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence, Carlos Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Celso de Mello e Carlos Veloso, além de economistas de responsabilidade e grande prestígio e outras muitas figuras públicas de diversos espectros políticos que acreditam na união de nossas forças, para vencer o atraso e colocar o Brasil de volta no trilho do desenvolvimento e do combate à desigualdade social e recuperar seu lugar de destaque na comunidade internacional.

Queremos unir brasileiras e brasileiros, a despeito de diferentes visões político-ideológicas, em torno do que está expresso no preâmbulo da Constituição da República, “um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”.

Recusamos a mentira, as ameaças, a violência. Somos pela democracia, pela justiça e pela vida. Votar em Lula, neste momento, é defender o Estado Democrático de Direito!