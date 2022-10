Promessa do piseiro acreano, Nayara Vilela lança nova música “Probleminha” no ContilNet; ouça

A cantora Nayara Vilela lança com exclusividade aqui no ContilNet a sua nova música, “Probleminha”, a música faz parte de uma nova fase autora da cantora. “Probleminha”, conta um pouco da história de uma pessoa solteira que já se iludiu em muitos relacionamentos, e por fim, desistiu do amor. Agora prefere só ficar sem se apaixonar.

Nayara conversou com a coluna Douglas Richer nesta quinta-feira (6), e revelou os detalhes desse super lançamento. “Esse é o nosso primeiro EP de trabalho, estamos apostando no sucesso dessa nova música. Já compartilhei com minha família e amigos próximos e todo mundo amou. É uma música autoral e até novembro, vamos definir qual cidade será lançada”, comentou.

A cantora tem recebido feedback positivo dos amigos e fãs com quem já compartilhou a música: “Tenho recebido várias mensagens da galera já decorando o refrão. Principalmente as mulheres amaram o refrão da música, acho que se identifica com muitas pessoas”.

De acordo com a cantora, a música deve chegar em breve nas plataformas digitais com clipe produzido pela San Filmes. “Vamos lançar o clipe que será produzido pela San Francisco Filmes, e breve será disponibilizado em todas as plataformas digitais”.

Nas redes sociais, Nayara deve apostar em concurso e carisma dos fãs que vão contar com coreografia exclusiva assinada pelo coreografo Luã Chalub. “O Luã já está fazendo a coreografia pra jogar no Tik Tok, e a gente tá pensando em fazer um desafio na internet de quem dançar melhor vamos dar um prêmio. Quem fizer a coreografia melhor da música”.

O novo hit é uma composição do rondoniense Denis e Nayara Vilela, a produção é de Nicolas Maia, Xandinho e Tarcísio.

Afasta o sofá, faz um aquecimento, que o piseiro da Nayara tá chegando com exclusividade aqui no ContilNet. Aperta o play!