Veja reação da família de Rodinei em pênalti do tetra do Flamengo

As imagens da conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil do Flamengo sobre o Corinthians seguem repercutindo nas redes sociais. Em um vídeo que viralizou nas redes, a família do lateral Rodinei, autor da cobrança que decidiu o título para o Rubro-negro, sofre nas arquibancadas do Maracanã.

Nas imagens, Nina Aché, esposa do jogador, em um momento de angústia, abraça a filha do casal na torcida por Rodinei durante a cobrança decisiva na final da competição nacional. Após o gol do título, mãe e filha comemoram o gol do lateral. Veja: O nó na garganta. Tô sem palavras… pic.twitter.com/YBev4bpw4M — Mundo Rubro Negro – Notícias do Flamengo (@MRN_CRF) October 20, 2022 Flamengo sofre, mas vence o Corinthians nos pênaltis e conquista a Copa do Brasil A cobrança de Rodinei decidiu a parada para o Flamengo, que venceu o Corinthians por 6 x 5 nos pênaltis após empate por 1 x 1 no tempo normal.