Vestido de Simaria não aguenta tamanho do volume siliconado e quase escapa em premiação

Ela é internacional! Simaria, ex-dupla de Simone, deu o que falar nas redes sociais ao participar da premiação “La Musa Awards“, que aconteceu em Miami no último fim de semana (15). A cantora foi uma das apresentadoras do evento que homenageia personalidades latinas e não deixou de compartilhar os melhores momentos com seus fãs no Instagram.

Chamando atenção com sua produção, que nunca decepciona, a artista caprichou com dois looks. Primeiro, Simaria surgiu usando um vestido pretinho nada básico, que evidenciou ainda mais suas curvas. Depois, a Coleguinha ousou com um look nude transparente e todo trabalhado nos brilhos, mostrando que não está pra brincadeira!

Nos comentários, Simaria ainda colecionou elogios de seus fãs, que não deixaram de exaltar a conquista da musa. “A maior que nós temos, vai ganhar o mundo”, disse uma seguidora. “Ela entregou tudo com esses looks lindos”, exaltou outro internauta. “Simaria vai estar brilhando internacionalmente logo mais”, disparou um terceiro.

Simaria abre o jogo sobre planos para carreira internacional: “Estou muito honrada”

Ela sabe que venceu! Recentemente, Simaria deu uma entrevista ao programa “Fantástico” e falou sobre sua empolgação para o prêmio “La Musa Awards”. Na ocasião, a cantora recebeu o prêmio La Musa Medal of Freedom, que é concedido a músicas que causam impacto global.

“Com certeza. Eu estou muito honrada. Vou estar sentada à mesa com alguns dos maiores diretores de gravadora do país. Vou estar junto com Jesus Lopez, que é o presidente da Universal Mundo, vou estar sentada ao lado de David Bisbal, que é um cantor extremamente conhecido na América Latina e também na Espanha, e do Juanes, que é muito conhecido também”, afirmou Simaria à apresentadora Renata Ceribelli.

A musa ainda falou sobre a honra que é estar ao lado de grandes nomes latinos da música: “São ícones da música latino-americana. Eu estou muito honrada de estar participando desse prêmio, não só representando compositores latino-americanos, mas também com a minha performance cantando uma música escrita por compositores brasileiros”.

Em seu Instagram, Simaria ainda agradeceu aos fãs pela conquista na carreira musical: “A música é a medicina da alma! Dedico esse prêmio a todos os compositores do mundo, porque sem eles não existiria a música. Dedico tudo o que vivi nessa noite ao meu Deus e aos meus filhos. Do Brasil para o mundo!”.