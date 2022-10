Xuxa rejeita convite de Eliana para Teleton por causa de mágoa com Silvio Santos

No caso de Xuxa, ela foi sincera com Eliana: disse que novembro será de muito trabalho por causa da produção do filme Fada, baseado no livro homônimo escrito por Thalita Rebouças. A participação da mãe de Sasha no projeto já estava fechada desde 2021.

Mas o convite foi rejeitado mesmo porque Xuxa guarda mágoa do SBT e de Silvio Santos. Em 2015, após a participação de Xuxa no Teleton, Silvio Santos comentou que a apresentadora não era mais a mesma e criticou, em tom de brincadeira, o estilo dela na época –que se inspirava na apresentadora americana Ellen DeGeneres.

“Acontece que a Xuxa não é mais a Xuxa. Virou um rapaz americano”, disparou ele. “A gente quer ver a Xuxa de vestido, de cabelo. Agora ela só faz o rapaz americano. O que a gente vê é o rapaz americano. Quem gosta de ver o rapaz americano, então, acompanha a Xuxa toda a segunda-feira na Record”, disse Silvio na ocasião.

Dias depois, Xuxa abriu seu programa ao vivo na Record com uma provocação. “Sejam bem-vindos ao programa do rapaz americano”. Xuxa se chateou porque Silvio nunca se desculpou do que ela considerou uma grosseria naquele momento. Ela tem receio de que algo parecido aconteça novamente.

A presença de Silvio Santos no Teleton de 2022 ainda é incerta, porque depende de seu humor e da sua vontade de se deslocar para os estúdios do SBT. Mais recentemente, ele ficou quase quatro meses sem gravar seu programa nos domingos por causa do tempo frio em São Paulo.

Procurada pelo Notícias da TV, a assessoria de Xuxa Meneghel confirmou o convite de Eliana e a recusa da apresentadora, mas alegou que somente seus compromissos pessoais foram impedimentos. O SBT diz que desconhece um convite de Eliana para Xuxa participar do Teleton.