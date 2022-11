Acreana Gleici Damasceno rouba a cena em pré-estreia de Pantera Negra e vira destaque nacional

Na última terça-feira (8) aconteceu a pré-estreia do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, em São Paulo. A acreana Gleici Damasceno apostou em um look incrível e rouba a cena da noite. Gleici foi destaques em vários sites nacionais, entre eles UOL, Contigo e O Fuxico.

Na pré-estreia do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, a atriz acreana surgiu com um vestido branco com recortes na área do abdômen. Com os cabelos presos para cima e uma maquiagem leve, ela brilhou no tapete vermelho.

O modelo, em tom de branco com detalhes brilhantes, valorizou a pele negra da musa, que fez o símbolo do herói da Marvel ao posar. O longa estreia para o público geral nesta quinta-feira (10).

Veja o look da acreana: