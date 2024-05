Homem é violentamente agredido e vai parar intubado no PS de Rio Branco; VEJA

Um homem ainda não identificado foi violentamente agredido a golpes de ripa na manhã desta quarta-feira (15), em uma rua do bairro Eldorado, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição do 3º Batalhão foi acionada após o homem ser vítima de agressão física no Eldorado. Ao chegarem em no local, os militares encontraram o rapaz caído e desorientado em uma das ruas, porém, logo descobriram que as agressões aconteceram em outro local, mas nenhum morador quis passar informações sobre quem teria agredido a vítima. No local impera a lei do silêncio e os moradores podem até ver as ações criminosas, mas não podem falar nada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, para prestar os primeiros atendimentos. Os socorristas tentaram estabilizar o quadro clínico da vítima, mas devido as graves lesões, foi necessário pedir apóio da ambulância de suporte avançado.

Após uma intervenção médica, o homem foi entubado e apresentando deformidade de crânio e vários cortes na cabeça e na face. Depois de estabilizado o paciente, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde considerado gravíssimo, com um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).