Afronta: bolsonaristas fecham a BR-364 horas depois ser aberta pela PRF

Os manifestantes que são contra o resultado das últimas eleições para presidente da República, ocorrida no dia 2 de outubro deste ano, não estão respeitando nem a Polícia Rodoviária Federal. Em vários pontos do país eles botaram policiais da PRF pra correr, atirando pedras, pedaços de madeiras e até uma churrasqueira contra os homens da lei.

Em outros lugares, bolsonaristas insatisfeitos, atiraram na polícia.

Na noite deste sábado (19), a BR-364 foi fechada novamente horas depois de ser desobstruída pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o site Rodoniaagora, os manifestantes despejaram várias carradas de barro no meio da rodovia para impedir a passagem de veículos. Centenas de pessoas ficaram, mais uma vez, prejudicadas, sem poder exercer seu direito de ir e vir, conforme manda a Constituição Brasileira.

“O direito de ir e vir do cidadão brasileiro, um dos direitos fundamentais, está ancorado no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, que reza da seguinte forma: “É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens” (BRASIL, 1990). Desta forma, subentende-se que todo cidadão brasileiro tem direito de se locomover de forma livre nas ruas, praças, nos lugares públicos, sem medo de ver tolhida sua liberdade.”