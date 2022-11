Anitta vira piada após imitar Xuxa no ‘Grammy Latino’

Anitta deu o nome no Grammy Latino 2022, apresentando performances e categorias direto do palco. O que o público brasileiro não esperava, seria ver a funkeira usando uma réplica do figurino de Xuxa Meneghel. O vestido que a cantora escolheu foi inspirado no da rainha dos baixinhos, usado nos anos 90, no último Xou da Xuxa em 1992. Com aplicações em pedrarias e montando um pavão, a escolha dividiu opiniões na web. A Girl From Rio foi alvo de piadas e comentários ofensivos, pela decisão em usar a referência.

Os perfis logo se manifestaram, alfinetando a escolha de Anitta e seu vestido de pavão: “Coitada! Jamais será Xuxa! (risos)”, escreveu Emily. João pegou pesado com a carioca: “Anitta jamais será artista”. Manillê questionou como a poderosa lembrou do look usado pela apresentadora: “Fico pensando em como alguém consegue ver e lembrar de uma coisa de anos-luz atrás”. Malu não gostou nada da roupa: “Referência em fracasso”. Vinni não concordou com a homenagem e criticou a originalidade: “Falta de criatividade”.

Mesmo com inúmeras mensagens negativas, Xuxa Meneghel aprovou o figurino e agradeceu Anitta: “Tem gestos que valem mais que homenagem, tem homenagem que valem mil gestos. Nem sei se podia postar essa foto, mas ela diz tudo. Tem carinho, respeito, admiração e ternura. Receber uma homenagem dessa pessoinha que vai conquistar o mundo e um pouco mais, e morra os invejosos, é simplesmente um abraço daqueles que demora minutos. Que você pode sentir o coração de quem te abraça e sim, hoje eu fui abraçada por você minha menina de ouro. Obrigada, Anitta! O mundo é seu e eu sou sua fã. Mais uma de tantas”.

O Brasil venceu em diversas categorias. Os artistas premiados, representando o nosso país no Grammy foram: Erasmo Carlos, Ludmilla, Liniker, Bala Desejo, Marisa Monte feat. Jorge Drexler, Chitãozinho & Xororó, Hamilton De Holanda, Eli Soares e Alceu Valença. Anitta não conseguiu levar a melhor e não garantiu a estatueta, assim como Maiara e Maraísa, Gilsons, Jão, Lagum, Luísa Sonza, Marina Sena Caetano Veloso e Criolo.