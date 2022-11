As 13 melhores séries disponíveis na Netflix

Com novos títulos sendo adicionados todos os dias, a Netflix é conhecida por seu vasto catálogo. Ainda que, pela primeira vez na sua história, o serviço tenha perdido assinantes – seja pelo aumento de preços, lançamentos questionáveis ou qualquer outro motivo – é inegável que o streaming continua com ótimos títulos em seu catálogo.

Se você está procurando por boas séries para assistir no streaming, por exemplo, temos ótimas recomendações abaixo. Confira as 13 melhores séries para assistir na Netflix, segundo suas notas no IMDb.

13 melhores séries na Netflix

13. Dark (8.7)

Aclamada pela audiência, a série alemã se passa em uma pequena cidade no interior da Alemanha. O mistério começa quando uma criança desaparece sem deixar rastros e deixa a cidade em alerta, a medida em que um emaranhado de conexões estranhas começam a acontecer.

Reprodução/Netflix

12. House of Cards (8.7)

A primeira série original Netflix foi estrelada pelo então renomado Kevin Spacey (antes de ser alvo de inúmeras denúncias de assédio). A produção foi bem recebida pela crítica e foi o propulsor das demais séries originais do streaming.

11. Stranger Things (8.7)

Talvez a série original mais conhecida da Netflix, Stranger Things foi extremamente bem recebida pela audiência. A produção foi responsável por trazer à tona Millie Bobby Brown, um dos nomes mais promissores dessa geração.

10. Hospital Playlist (8.8)

Como muitos dizem, Hospital Playlist é a “Grey’s Anatomy” da Coreia. Isso porque, assim como a série norte-americana, a produção acompanha um grupo de amigos médicos e o dia a dia no hospital.

9. Narcos (8.8)

Criada por José Padilha, Narcos conta com o brasileiro Wagner Moura interpretando o traficante Pablo Escobar. Além dele, Pedro Pascal (Game of Thrones), Boyd Holbrook (Hatfields & McCoys), Paulina Gaitán, Maurice Compte (Mayans MC) e Alberto Ammann (Narcos: México) integram o elenco.

Reprodução/Netflix

8. Peaky Blinders (8.8)

Com o famoso Thommy (frio e calculista) liderando a família Shelby, os Peaky Blinders são uma das famílias mais queridas do mundo das séries.

7. Black Mirror (8.8)

Lançada em 2011 originalmente pela emissora britânica Channel 4, Black Mirror reúne várias histórias que refletem sobre o futuro da sociedade em meio ao avanço da tecnologia. Até que ponto a tenologia é benéfica?

6. Olhos que Condenam (8.9)

Inspirada em uma história real, a minissérie chamou a atenção dos assinantes e dos críticos quando foi lançada. Na trama, cinco adolescentes negros vivem um pesadelo após serem injustamente acusados de cometer de um crime brutal

5. Seinfield (8.9)

O clássico da comédia começou a ser exibido pela rede NBC pela primeira vez em 1989 e coleciona fãs até hoje.

Reprodução/NBC

4. Fargo (8.9)

A história, inspirada no clássico dos irmãos Coen (Onde os Fracos Não Têm Vez), mostra cidadãos de Minnesota se envolvendo em situações cômicas de crimes que não deram certo.

3. Better Call Saul (8.9)

Saul, um dos advogados mais adorados de Breaking Bad e do mundo das séries, ganhou seu próprio seriado em 2015. A produção conta como o então honesto Jimmy McGill se transforma no picareta Saul Godman.

2. Arcane (9.0)

Em 2021, os fãs de LoL foram agraciados com uma série focado em alguns dos personagens do jogo. Na produção da Netflix, “duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis”, segundo a sinopse.

Reprodução/Netflix

1. Breaking Bad (9.5)

Considerada por muitos como a melhor série da história, Breaking Bad realmente foi um marco para a TV norte-americana e mundial. Não é para menos que o seriado estrelado por Bryan Cranston e Aaron Paul recebeu nada mais nada menos que 230 indicações em diferentes premiações e um total de 118 prêmios.