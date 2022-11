BR-364 ainda tem 11 pontos de bloqueio neste domingo; o drama em Candeias

Um vídeo divulgado neste domingo (20) pelo site Rondoniaagora, mostra o drama de caminhoneiros e de pessoas que viajam em ônibus, ou veículos próprios pela BR-364.

Famílias inteiras, muitas vezes carregando criança de colo, caminham pelas margens da estrada; outros ficam sentados aguardando várias horas pelo desbloqueio da rodovia.

De acordo com o site, a Polícia Rodoviária Federal só tinha conseguido desbloquear dois pontos da estrada, até as 11h15 deste domingo. “Foram liberados os trechos da BR-364 em Ariquemes e Ouro Preto do Oeste e as tropas agora devem agir em Candeias do Jamari. Imagens de Candeias durante a manhã mostram o drama de dezenas de caminhoneiros, motoristas e passageiros de ônibus.”, diz o site.

Os bloqueios que ainda existem são esses

BR-364

Km 798 – Distrito de Jaci-Paraná (próximo a ponte)

Km 1070 – Distrito de Nova Califórnia (Porto Velho)

Km 1040 – Distrito de Extrema (Porto Velho)

Km 938 – Distrito de Vista Alegre do Abunã (Porto Velho)

Km 693 – Candeias do Jamari (ponte)

Km 274 – Trevo de Rolim de Moura

Km 234 – Cacoal (Coopercal)

Km 16 – Vilhena (Posto Catarinense)

BR-435

Km 84 – Colorado do Oeste

Km 120 – Cerejeiras

BR-425

Km 96 – Nova Mamoré

Com informações do Rondoniaagora