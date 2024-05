Quintal do Osvaldo passa a ter funcionamento reduzido após prejuízos de enchente do Rio Acre

O restaurante Quintal do Osvaldo, localizado no bairro Seis de Agosto em Rio Branco, sofreu sérios danos devido à enchente que atingiu a cidade no início do ano. Agora, o estabelecimento, parcialmente destruído pela inundação, está operando somente nos finais de semana. A declaração foi feita pelo proprietário Osvaldo Gomes na última quinta-feira (16).

Ele informou ao Ac24horas que o restaurante está aberto com um número reduzido de funcionários às sextas, sábados e domingos.

Antes da enchente, o Quintal do Osvaldo contava com três cozinheiras, mas atualmente, apenas uma permanece trabalhando nesses dias, enquanto o próprio Osvaldo assumiu a cozinha para ajudar a manter o negócio funcionando e sanar as dívidas acumuladas.

“É uma grande luta, meu irmão”, relatou Gomes, destacando a extensão dos danos causados pela enchente, os quais ele descreveu como de valor incalculável.

Apesar das dificuldades, Osvaldo Gomes afirmou que não pretende contrair empréstimos para reformar o local.

“Estou receoso de pegar um empréstimo e enfrentar outra enchente que destrua tudo novamente. Estou tentando me manter firme”, comentou, expressando seu receio de investir novamente em um cenário de incertezas climáticas.