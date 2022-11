Briga entre adolescentes termina com um morto; acusado seria filho de policial; vídeo

O adolescente Rogério da Silva e Silva, de 16 anos, foi morto a golpe de faca, na madrugada deste domingo (13), no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Rogério teria se desentendido com outro menor de idade que é filho de um policial militar. Após a discussão, o acusado foi na própria residência e de posse de uma faca voltou até onde Rogério estava e desferiu um golpe no peito da vítima. Após a ação, o menor fugiu do local.

Populares ouviram uma gritaria e viram o pedido de ajuda de amigos da vítima, e acionaram o policial e os militares do Corpo de Bombeiro.

Os bombeiros foram acionados e deram o Atendimento Pré Hospitalar (APH), e conseguiram levar a vítima com vida até o Hospital Epaminondas Jácome, mas minutos depois, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no setor de emergência da unidade de saúde.

Policiais Militares também estiveram no local e colheram informações sobre o crime e conseguiram, ainda próximo ao corpo da vítima, apreender a faca utilizada no homicídio de Rogério. Buscas foram feitas na região, mas o autor do crime não foi encontrado pelas guarnições da PM.

Um boletim informativo foi confeccionado e a faca foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, que já iniciaram as investigações na tentativa de elucidar e apreender o menor acusado do crime.