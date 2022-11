Com mais de 100 veículos, frota de ônibus será reforçada nos dias de Enem em Rio Branco

Com objetivo de facilitar o transporte dos candidatos que realizam as provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2022, que acontecem nos dias 13 e 20 de novembro, 101 ônibus estarão circulando nos domingos de prova em Rio Branco.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) vai aumentar os coletivos nas ruas, em decorrência da demanda dos candidatos às provas. Aos domingos, a frota de ônibus funciona apenas com 69 veículos, ou seja, o reforço será de 32 carros.

As provas acontecem nos próximos domingos, 13 e 20 de novembro e mais de 22 mil candidatos são esperados nos locais de provas. A abertura dos portões está prevista para ocorrer às 10h, no horário local.

A RBTrans informou que, além dos carros circulando, outros quatro vão ficar à disposição, caso haja necessidade. Esses veículos devem se posicionar às 7h dos domingos de Enem, sendo dois veículos no Terminal Urbano do Centro da capital, um no Terminal de Integração da Baixada e um no Terminal de Integração do Tucumã.