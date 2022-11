Com poucas chuvas, qualidade do ar piorou na Capital e preocupa Defesa Civil: “Átpico”

A Defesa Civil Municipal emitiu um relatório nesta terça-feira (8), afirmando que o mês de novembro tem apresentado um cenário atípico, onde nos oito primeiros dias do mês foram registrados apenas 2% da chuva esperada para o mês.

Além disso, a qualidade do ar piorou bastante “dado o número de focos de calor e incêndios ambientais urbanos”. Até hoje, foram 728 focos de queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O nível do Rio Acre mostra-se aceitável, “mas há de se considerar que não é um nível seguro, pois o aumento que houve nas últimas 48 não é fruto de chuvas no município, mas chuvas ocorridas em outras localidades, que influenciou no nível local. Não há previsão de novas chuvas até dia 11 de novembro”, alerta o coordenador da Defesa civil, Claúdio Falcão.

“A Defesa Civil do Município de Rio Branco permanece em alerta e realizando todas as ações de resposta necessárias para o enfrentamento ao momento atípico que vivemos”, finaliza Falcão.