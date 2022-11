Cronista esportivo é pré-candidato à presidência do Galo Carijó

O cronista esportivo Marcelo Avelino, da equipe da TV5 Esporte/FM 106.5 da Bancada do Esporte, confirmou sua candidatura à presidência do Atlético Acreano para o próximo triênio (2023-2025).

Mostrando que sua pré-candidatura é pra valer, o profissional deu entrada com documento de pedido afastamento temporário na classe de cronista esportivo. Avelino é de família atleticana e conta com o prestígio/apoio do torcedor celeste. O pleito eleitoral no Galo Carijó ocorre no mês de dezembro.

Caso eleito, o cronista esportivo terá muito trabalho para recuperar o clube celeste, principalmente na sua área patrimonial, pois o clube encontrasse em verdadeiro abandono.

Juventus também fará eleições

Outro clube acreano tradicional com eleições agendadas diz respeito ao Atlético Clube Juventus. O edital de eleições já foi publicado em jornal impresso de grande circulação e o período de inscrições de chapas vai até o dia 28 de novembro. O pleito ocorre dia 12 de dezembro.

O clube rubro negro não disputa uma edição de Campeonato Acreano desde 2013. O atual presidente Luiz Cleber já confirmou que será candidato à reeleição para o triênio (2023-2025) e comentou que o objetivo na próxima gestão, caso seja eleito, será pelo retorno do clube juventino às competições organizadas pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

Ulisses Torres será o novo técnico do RBFC

A diretoria do Rio Branco confirmou durante a semana a contratação do técnico Ulisses Torres. O profissional é um dos mais experientes do futebol local e já dirigiu várias equipes do futebol locais (Juventus, Vasco da Gama, Rio Branco, Atlético Acreano e Andirá).

O profissional curte férias fora do estado, mas confirmou sua contratação para comandar o “Mais Querido” na próxima temporada. A diretoria estrelada ainda não confirmou o restante da sua comissão técnica, mas o preparador físico Selcimar Maciel e o treinador de goleiro Walter Zenga, são os mais cotados para os cargos.