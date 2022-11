Games movimentam milhões no Brasil, veja números de 2022

Provavelmente você já ouviu falar que os games movimentam milhões no Brasil. Afinal, cerca de 101 milhões de brasileiros são jogadores ácidos. Assim, o país encontra-se no 5º lugar entre os países com maior concentração de gamers em todo o mundo. Entre eles, encontram-se adultos, crianças e até pessoas da meia-idade.

Com o isolamento social, o número de jogadores aumentou e muito. Sobretudo porque a possibilidade de entretenimento com outras pessoas, mesmo à distância, manteve muitas pessoas distraídas de todo o caos que se formou. Como resultado, a indústria dos games, que já estava em crescimento, teve o alavancamento impulsionado.

Além disso, os avanços tecnológicos impulsionam cada vez mais o aprimoramento das mecânicas para games. Entre eles, temos a hypermotion, gráficos otimizados, interatividade. Assim como os games entraram com tudo no e-commerce. Dessa forma, a sua comercialização teve um grande crescimento.

Se você quer saber mais sobre games movimentam no Brasil, confira todas as nossas dicas. Aqui você aprende mais sobre as tecnologias desenvolvidas para os games, os gêneros mais jogados e os títulos que mais arrecadam lucros para seus investidores. Veja isso e muito mais agora mesmo!

Quais são os gêneros mais jogados do momento?

Com a criação de diferentes universos e mecânicas, os jogos se agrupam em variados gêneros que mantêm aspectos em comum. O mais popular entre eles são os jogos de aventura, que trazem variados universos com seres fantásticos como elfos e fadas. Por estar mais ligado ao cenário e à história, esse gênero se funde com os demais.

PUBG Mobile, por exemplo, é um jogo de aventura Battle Royale. Isto é, sua contextualização geral é de aventura, assim como o desenrolar da história. Mas as mecânicas pertencem ao Battle Royale. Afinal, os jogadores saltam de paraquedas em uma ilha, onde terão que lutar entre si pela sobrevivência e pela vitória.

Sendo assim, o Battle Royale também faz muito sucesso, sobretudo entre os jovens entre 12 e 16 anos de idade. Dentro desse gênero, outro jogo em potencial é o Free Fire, que reúne Battle Royale e FPS. Assim, os jogadores devem atirar uns contra os outros e utilizar os recursos para a sobrevivência, muito parecido ao PUBG Mobile.

Outro gênero muito importante é o RPG, que envolve a criação de seu personagem e seu desenvolvimento junto à história do jogo. Para muitos, principalmente no mundo geek, eles são considerados clássicos. Entre os principais títulos, temos Dark Souls, Elder Ring, Sekiro, The Witcher e Skyrim.

As mecânicas para RPG e suas interações são diversas e possuem subdivisões. Muitos jogos são voltados para o PC ou console, porque precisam do controle, como é o caso de Dark Souls. Mas existem aqueles sendo feitos pensando na versão mobile, como Stardew Valley.

Por fim, o gênero de simulação também vem ganhando um grande destaque. Em especial, quando consideramos que há uma atração de todos os tipos de público para ele. Atualmente, está em destaque o jogo The Sims, que simula a vida real e o jogador se coloca na posição do observador e interventor.

Os games movimentam milhões no Brasil estão dentro dos e-sports?

Com a evolução do mundo dos games, a alta dos videogames e a complexidade que eles ganharam ao longo dos anos, uma nova modalidade foi gerada: e-sports. Esse conceito ainda é muito novo e muito subestimado. Entretanto, uma vez que o público de games aumentou em 74,5%, ele recebeu mais atenção e ganhou novas proporções.

Os e-sports são compostos de competições profissionais nos diferentes jogos. Os jogadores, então, podem se profissionalizar também, ficando popularmente conhecidos como pro-players. Hoje, não é difícil de ver uma notícia sobre eles. Recentemente, uma estrela do Free Fire largou a faculdade para se dedicar ao game.

Embora muito acreditassem que os videogames são perda de tempo e não aderem em nada, os especialistas dizem o oposto. Na verdade, esses jogos trabalham com estratégia e muitas vezes a cooperação entre equipes. Dessa forma, desenvolve-se o cognitivo e explora-se o intelecto dos jogadores de forma muito proveitosa.

Quais são os 3 games movimentam milhões?

Devido à toda essa comoção ao redor dos games, a indústria de videogames cresceu aceleradamente. Portanto, games movimentam milhões facilmente, seja por meio das micro transações, seja por meio dos eventos profissionais e abertos feitos.

Para exemplificar melhor, trouxemos para você 3 grandes títulos de games que movimentam milhões. Dessa forma, você tem uma visão mais clara do que está acontecendo ao seu redor nesse exato momento. Confira agora mesmo.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King

O jogo World of Warcraft Lich King, também conhecido como WoW WotLK é o segundo de uma série de jogos do gênero MMORPG. Portanto, os jogadores estão sempre conectados em uma rede online e interagindo entre si.

Enfrentando exércitos e explorando o frio continente de Northrend, os usuários são colocados diante de diferentes missões. Além disso, há opções de personalização como criar seu personagem em World of Warcraft.

As micro transações também estão presentes nesse game. Assim, uma das vantagens é a possibilidade de comprar ouro WoW WotLK em dinheiro real, que se mostra bastante acessível. Dessa forma, todas os itens exclusivos se tornam facilmente adquiridos e trazem lucros gordos aos investidos.

Minecraft

Seu gênero é tanto RPG, aventura e sandbox de sobrevivência. De modo geral, os jogadores criam seus mundos, que podem ser planos ou conter diferentes biomas. Há dois modos, o criativo e o de sobrevivência. Dessa forma, quem gosta de criar as coisas, sem considerar a evolução do personagem, também pode se divertir.

Lançado no ano de 2009, o Minecraft é muito famoso entre os jovens e adolescentes. Atualmente, ele conta com cerca de 141 milhões de jogadores mensalmente ativos. Além disso, seu lucro em 2021 foi cerca de US$ 350 milhões considerando apenas o Minecraft Marketplace.

Grand Theft Auto V (GTA V)

O GTA V é um dos jogos mais famosos desde seu lançamento em 2013. Ele consiste em uma história progressiva, enquadrando-o em RPG. O game traz a perspectiva de três diferentes personagens: Franklin, Trevor e Michel. Ao longo do jogo, há missões a serem completadas para que se termine a história.

Há uma versão online, onde os jogadores podem interagir entre si e explorar os recursos do jogo. Os gráficos são muito mais otimizados, quando comparados aos outros jogos da saga. Além disso, as mecânicas de direção de carro também são bastante elogiadas pelo público.

Mesmo que já faça muito tempo desde o seu lançamento, o jogo continua vendendo muito. Neste ano, cerca de 170 milhões de cópias foram adquiridas por jogadores no mundo todo. Assim, ele já atingiu o total de US$ 1 bilhão em vendas no mundo, sendo boa parte no Brasil. Portanto, é uma das provas de que games movimentam milhões.