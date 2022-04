Pesquisa Games Brasil 2022: público de games aumentou para 74,5%

A 9ª edição da Pesquisa Games Brasil, levantamento anual sobre o consumo de jogos no país, apontou um crescimento geral no público de games dentro do país: 74,5% da população jogou games em 2022, um crescimento de 2,5% em relação ao último ano, e também a maior marca desde o início da pesquisa.

Outro número que cresce é o de indivíduos que consideram os games como a sua principal forma de entretenimento. 76,5% dos gamers seguem essa linha de pensamento, um salto de 8,5% em relação à pesquisa de 2021.

Perfil médio do gamer

Usando as estatísticas recolhidas, a Pesquisa traça um perfil geral dos gamers brasileiros, incluindo plataforma de preferência, classe social e idade. Veja:

Perfil do gamer brasileiro de acordo com a Pesquisa Games Brasil 2022 — Foto: Divulgação

— O que o levantamento nos diz é que não existe idade para jogar jogos eletrônicos, uma vez que a diferença percentual entre as mais variadas faixas de idades é equilibrada. Pessoas entre 30 e 34 anos, por exemplo, representam 12,9% dos jogadores no Brasil, e quem tem de 35 a 39 anos representa 11,2% do público — afirma Carlos Silva, sócio da Go Gamers, uma das responsáveis pelo estudo.