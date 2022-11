Governo forma mais de 150 novos policiais civis e fortalece segurança pública no estado

Autoridades, familiares e colegas de trabalho se reuniram na noite desta sexta-feira, 4, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) para prestigiar a formatura dos 156 novos aprovados no concurso da Polícia Civil.

Ao fim de quatro meses de curso de formação, os aprovados no certame conseguiram concluir o ciclo, e se tornaram servidores públicos no ato simbólico.

O governador, Gladson Cameli, compareceu ao evento e salientou o esforço do Estado e das entidades em reforçar a segurança pública.

“É um esforço que passa por muitas mãos, integrar esses novos policiais ao nosso efetivo. O Estado precisa de vocês, quero uma polícia forte que cumpra com os seus deveres constitucionais. Aproveito para voltar a dizer que o meu compromisso é com o que rege a Constituição Federal”, frisou Cameli.

Thiago Parente, aprovado no cargo de delegado, veio do Ceará, e conta um pouco da sua trajetória até a formatura.

“É uma felicidade estar aqui hoje, concluindo, sem baixas na turma de formandos. Foi muito difícil, desde os estudos até o aguardo da convocação, agradeço também meus colegas, sem eles não conseguiríamos estar aqui hoje”, disse.

O delegado e o diretor da Academia de Polícia, Fabrizio Sobreira, reforçou o trabalho que o Estado fez para garantir reforços no efetivo de Polícia Civil no Acre.

“O governo assumiu o compromisso e vem reforçando a segurança pública, hoje entregamos a sociedade acreana 156 novos policiais civis, que tem essa árdua missão de proteger a nossa população “, destacou.

São 12 alunos delegados, nove escrivães, 19 peritos, um legista médico e 116 agentes de polícia civil, que agora integram o efetivo da segurança pública.

O que disseram as autoridades

“É um momento de festa e de muito esforço, então o trabalho dos nossos parlamentares estaduais, da Controladoria Geral, a Secretaria de Planejamento e Gestão, e o Sistema de Segurança Pública para garantir esse momento”

Secretário de Estado de Segurança Pública, Paulo Cézar dos Santos

“A turma de hoje são 156 novos policiais civis que estão formando, quero agradecer em nome da Academia de Polícia todo o esforço feito para convocar esse efetivo de agentes da lei”

Delegado-geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel

“Além dos esforços realizados na Assembleia Legislativa essa conquista dos aprovados vem muito também da sensibilidade do governador, que não mediu esforços para poder contratar os formandos que estão aqui hoje”

Deputado Estadual, Pedro Longo

“Esta noite nossos policiais, escrivães, peritos passam para a fase mais importante da sua carreira: proteger a vida, o patrimônio, os bens, a segurança e a paz de outras pessoas, é um sacerdócio que os senhores e senhoras vão praticar”

Deputado federal, Alan Rick

“Todas as nossas expectativas estão depositadas no serviço que vocês vão prestar à sociedade acreana”

Desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Cordeiro

“Temos que reconhecer os avanços na segurança pública durante os quatro anos de gestão do governo Cameli, e hoje formamos mais de 150 pais e mães de família que sonharam muito com este momento”

Deputado estadual, Nicolau Júnior