Grupo de teatro busca financiadores para primeira montagem de Romeu e Julieta no Acre

Pela primeira vez no Acre, um grupo de teatro realiza a montagem de uma das histórias mais conhecidas no mundo: Romeu e Julieta, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Sob direção de Jaqueline Chagas, que estuda o autor desde de 2016, o grupo Teatro Candeeiro busca financiadores para a peça.

Jaqueline Chagas conta que a montagem não tem nenhum financiado público e desde outubro tem vendido rifas e realizado brechós para arrecadar fundos para compra de tecidos para o figurino. “Até aqui, a peça tem em torno de 14 pessoas envolvidas diretamente, sendo 10 personagens e 4 músicos, incluindo violino, teclado, percussão e violão. Indiretamente nós temos 1 preparador vocal, 1 costureira, 1 figurinista, que é a Naohmy Narrimann, e 1 artista gráfico”, explica.

Com previsão de estreia para abril de 2023 e com duas temporadas marcadas, a peça tem a tradução de José Botelho e a Companhia das Letras, que liberaram os direitos autorais por uma porcentagem da bilheteria. Para abril do próximo ano, os atores já iniciaram os ensaios desde outubro.

“Convidamos você grande e pequena empresa/empresário a entrar em contato ou acessar o nosso portfólio, que contém informações sobre a peça e as necessidades financeiras deste espetáculo, assim como os retornos para a comunidade pública e privada. Fazer teatro não é fácil, mas queremos continuar fazendo e para isso precisamos da ajuda de vocês. Nosso portfólio é objetivo e não leva mais que 10 minutos a leitura, dá uma chance para a cultura acreana”, diz Jaqueline.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a diretora do espetáculo Jaqueline Chagas, pelo número (68) 99229-8226.