Jovem de 22 anos é preso com mais de 23 kg de drogas na BR-364

Uma ação conjunta da Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) juntamente com o Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) apreenderam na noite desta quarta-feira, 16, mais de vinte e três quilos de drogas, na Rodovia BR 364. Durante a abordagem a um ônibus, um homem de 22 anos foi preso.

As equipes policiais se encontravam realizando abordagens a veículos, quando pararam um ônibus, que seguia o percurso Cruzeiro do Sul/Tarauacá. Durante a abordagem, foi encontrada na mala de um passageiro 20 pacotes de maconha, totalizando 23 quilos e 800 gramas. O passageiro informou que iria entregar o produto em Tarauacá.

Participaram da ação policial, militares do Grupo Tático e Policiamento com Cães, ambos do 7º BPM. O homem de 22 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Tarauacá, para serem tomadas as medidas cabiveis.