Miss Acre fica no top 10 do Miss Brasil Teen; veja mais na coluna da Kelly Kley

AULÃO BOXE CHINÊS

Hoje acontece o último aulão de boxe chinês do Centro de Treinamento Pitbull. Para participar é só levar uma lata de leite em pó para ser doado ao Lar dos Vicentinos.

O aulão começa às 18h30 e terá sorteio de brindes e degustações.

Mais informações: 68 99209-2286

MISS BRASIL TEEN 2023

A acreana Maísa Medeiros, de 19 anos e 1.77 de altura, participou do maior concurso Teen do Brasil competindo com 40 candidatas durante cinco dias. A grande final aconteceu na noite de ontem (22) ficando no top 10. Maísa teve como preparador o missologo, Celso Albuquerque.

FÉRIAS NORDESTE

A funcionária pública Vanda Pessoa está curtindo merecidas férias no Nordeste, onde aproveitou para comemorar a chegada de seu novo ciclo. Parabéns, Pessoa!

GLAMOUR

No glamour desta semana, a empresária Cláudia Nogueira esbanjando charme e beleza em Manaus.

JOGOS ESCOLARES

Os jogos escolares deste ano foi realizado no Rio de Janeiro no Parque Olímpico do dia 31 de outubro ao dia 15 de novembro. A delegação do Acre de voleibol feminino do Colégio Meta, conquistou a medalha de 3ª lugar na divisão cobre.

A mãe Nara Karoline era só felicidade com a conquista da filha, Sofia.

Na foto, Nara, Sofia e a irmã Cecília.

NIVER CLEY

O empresário e personal Cley Santos trocou de idade na segunda-feira (21) ganhado vários aniversário surpresa pela pessoa querida que és! Parabéns, Cley Cley!

NIVER

No sábado (19) o dia foi todo da Rosana Felix, a coluna registra e deseja os parabéns!

BLACK FRIDAY CLINICA CAROL ALMEIDA

Essa semana a Clínica Corpus lançou sua mega BLACK FRIDAY, são 8 procedimentos para você ficar mais lindo ou linda e com um precinho que cabe em qual quer bolso!

Para conseguir os procedimentos na black você precisa adquirir os procedimentos até sexta – feira (25) e realizar os procedimentos adquiridos até o dia 23 de dezembro.

Avaliação é gratuita, contato: 3223-6316/99927-1511

FEIJOADA DO THEODORO

O promoter e jornalista, Luiz Theodoro arrasa em tudo que faz, sua feijoada realizada no dia 13 de novembro no Afa Jardim foi um sucesso, não poderia ser diferente.

O BOTICÁRIO

Com a chegada de novembro, os consumidores ficam aguardando promoções que se destacam durante todo o mês. Como uma oportunidade “real oficial” para quem ama beleza, o *Boticário* apresenta a Beauty Week, maior promoção anual da marca. Em duas etapas, os valores especiais chegam no Boti para fazer a felicidade de milhares de consumidores. Até o dia 17 os descontos eram de até 50%, mas nessa semana especial, entre os dias 18 e 27 de novembro, outros produtos selecionados das categorias de cuidados pessoais, faciais, perfumaria e maquiagem, alcançam até 60% off.

Convidamos você para prestigiar o Festival Aquiri – Cantos e Baques da Floresta, será 12 horas de música, dança e gastronomia genuinamente acreana. É a virada cultural do Baquemirim!!

🗓 25 de Novembro

⏰ Dás 9h às 21h30min

📍Anfiteatro Garibaldi Brasil – UFAC.

Evento Híbrido ➡️

Entrada gratuita (80 vagas)

Transmissão ao vivo via Youtube (Baquemirim)

Confira a programação completa e saiba mais em:

🔗 https://taplink.cc/baquemirim

⚠️ Recomendamos a utilização de máscara e álcool!