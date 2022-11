No Acre, bebê nasce dentro de banheiro com ajuda de plantonistas do Samu

A paciente Rocilda Lima, 42 anos, teve o filho dentro do banheiro da própria residência na manhã deste sábado (19), localizada na Rua Hélio Melo, no bairro Bahia, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Rocilda estava na sua casa quando acabou se sentindo mau e como estava grávida foi ao banheiro e alí mesmo começou o trabalho de parto de forma involuntária. Ao perceber que estava tenho filho, ela pediu ajuda a familiares de acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que tinha como plantonistas os socorristas Júnior e Wemerson, que chegarem no local enquanto a mulher já estava em trabalho de parto, sendo necessário uma ação rápida dos profissionais de saúde, que ajudaram a mulher a ganhar o filho alí mesmo. Eles terminaram os procedimentos do parto e em seguida encaminharam a mulher a Maternidade Bárbara Heliodora com a criança, para avaliação dos especialistas. Tanto a mãe quanto a criança foram encaminhadas à maternidade em estado de saúde estável.

A intervenção rápida e muito precisa da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) garantiu que a mulher tivesse seu filho sem nenhuma complicação durante o parto em local não adequado. O treinamento dos socorristas é de fundamental importância para que a população possa se sentir segura e confiar no serviço que o Samu, que presta com qualidade e segurança aos munícipes de Rio Branco ao longo dos 18 anos que a instituição foi instalada no Acre.