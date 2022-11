Simaria nega ficada com DJ Ivis: “Não achei meu periquito no lixo”

“Não achei meu ‘periquito’ no lixo pra dar pra DJ Ivis. Sou linda, inteligente, sensual, gata, tenho dinheiro, não faria isso’, pontuou. Aí teve um que não soube nem mentir, foi dizer que me apaixonei pelo homem da irmã. Vão tomar no tabaco de vocês”, disse a cantora sobre o boato de ter ficado com Ivis.

Veja o trecho abaixo: Uma querida Simaria dizendo que não achou o priquito no lixo pra dar pro Dj Ivis 🗣️ pic.twitter.com/rb0TrFL29a — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 9, 2022