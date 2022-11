Vale-gás e Auxílio Brasil CONFIRMADOS em dezembro: é possível ter parcela extra?

Inicialmente, as parcelas do Auxílio Brasil eram de R$ 400, enquanto o Vale-Gás pagava 50% do preço médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13kg, segundo um levantamento do valor médio feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Após a aprovação do texto, o Auxílio passou a pagar R$ 600, enquanto o Vale-Gás pagou às pessoas que estão no programa o valor integral do botijão.

Essas duas mudanças passaram a valer a partir de agosto, quando a primeira parcela foi paga.

Hoje em dia, o auxílio contempla cerca de 21 milhões de beneficiários, enquanto o vale possui aproximadamente 5,7 milhões de pessoas em sua folha de pagamentos.

