Vídeo: jogo do Brasil termina em pancadaria entre torcedores

Reforço na segurança

A organização do evento “Copa Experience” informou que a segurança do local foi reforçada após o episódio. O evento ocorre no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, até o fim da competição.

Ainda de acordo com a equipe do evento, ficou proibida a entrada de torcedores vestidos com camisas de times de futebol regionais e nacionais, com a permissão apenas para o uniforme da Seleção Brasileira.

Veja a nota completa do evento:

A respeito do vídeo que circula nas redes sociais em que mostra o momento de uma briga no espaço do Copa Experience, no Passeio das Águas Shopping, esclarecemos que trata-se de um vídeo antigo, registrado no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Na data, a confusão foi controlada pelas equipes de segurança do local, que foram também reforçadas após o ocorrido.