Futsal: Rafael do Vale fará conversas para definir calendário de 2023 no Acre

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, vai fazer uma série de conversas com dirigentes, atletas e árbitros para definir o calendário da temporada de 2023.

“Esse é um momento de mudança no futsal acreano e vamos tentar ouvir todos a todos da modalidade. A nossa intenção é fortalecer o esporte ainda mais a partir da próxima temporada e essas consultas são fundamentais”, explicou o dirigente.

Equipes tradicionais

De acordo com Rafael do Vale, os dirigentes das equipes tradicionais do futsal acreano serão convidados para as reuniões.

“A ideia é ter um Estadual com todas as equipes da capital e do interior. A federação vai abrir esse canal e estamos bem confiantes”, afirmou Rafael do Vale.

Mais torneios

Rafael do Vale confirmou a próxima temporada com mais competições.

“Nesse mandato tampão que teve a duração de seis meses, nós conseguimos realizar onze torneios. O desafio para o próximo ano será maior”, comentou o presidente.