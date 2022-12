Mais de 500 detentos deixam o sistema prisional na ‘saidinha de fim de ano’

Ao g1, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), informou que o benefício é concedido a apenados em cumprimento de pena no regime semiaberto e do regime semiaberto em benefício de prisão domiciliar, ou seja, que já tenham contato com o “mundo externo” durante esta fase do cumprimento de suas penas (veja no final da reportagem o perfil do preso para receber o benefício).

- Publicidade- Presos com o benefício da saída temporária Penitenciária de origem cidade saída volta CPACAC Cacoal 21/dez 29/dez CDCAC Cacoal 21/dez 28/dez CPCER Cerejeiras 24/dez 30/dez CPAFO Alta Floresta 24/dez 02/jan CPSARM Rolim de Moura 24/dez 02/jan CPASJAR Jaru 20/dez 26/dez CAPEP Porto Velho 23/dez 30/dez USAGUM Guajará-mirim 22/dez 28/dez CAPFARI Ariquemes 24/dez 1°/jan

Veja o perfil do preso para receber o benefício:

Comportamento, no mínimo qualificado como “BOM”; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; Compatibilidade do benefício com os objetivos da penal; Esteja em dia com o calendário de vacinação contra a Covid-19.