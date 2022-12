Quanto Pelé ganhava como jogador? Compare com os salários atuais

- Publicidade-

No auge de sua carreira, no entanto, na década de 1960, o salário de Pelé sofria variações e poderia chegar em R$ 100 mil, também convertendo para os dias atuais.

Quando foi para o New York Cosmos, em 1975, foi divulgada que Pelé fez um contrato que lhe rendia US$ 2,5 milhões por ano. Em valores atualizados pela inflação estadunidense, isso equivale hoje a US$ 10,9 millhões ou R$ 25,5 milhões pelo câmbio atual.