Richarlison envia mensagem para acreana após repercussão de vídeo na Copa: “Me arrepiei”

A cobertura da acreana Jéssica Ingrede no Catar tem rendido ampla divulgação. Não é à toa que Jéssica já ultrapassou a marca de 300 mil seguidores após vencer enquete e integrar o time de criadores de conteúdos da Confederação Brasileira de Futebol na Copa do Mundo.

Quem aproveitou as gravações de Jéssica, foi o atacante da seleção brasileira, Richarlison, conhecido também como ‘Pombo’. Richarlison trocou mensagem com a acreana pelo Instragram e agradeceu após visualizar o vídeo viralizou da acreana: “Me arrepiei aqui 😂.”

Veja a mensagem:

O atacante lançou a campanha do Brasil na Copa do Mundo no Catar 2022 marcando os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. Seu segundo gol, um lindo chute de voleio, já está sendo considerado um dos grandes gols da história da Copa do Mundo.

A acreana gravou o gol do camisa 9 e seu vídeo repercutiu nas redes sociais e até na abertura do programa Central da Copa na Globo.

A tendência é que o “Pombo”, como é chamado pelos torcedores, seja o grande nome nas redes sociais nesta Copa.