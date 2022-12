Rihanna mostra em vídeo rosto do filho com A$AP Rocky pela 1ª vez; veja

Rihanna mostrou, pela primeira vez, o rosto de seu filho com o rapper A$AP Rocky. Hoje, ela postou um vídeo no TikTok no qual o bebê aparece brincando com o celular.

Sentado em uma cadeirinha de automóvel, a criança tentou pegar o aparelho com a boca. Em outros momentos, distraiu-se com as paisagens dos locais por onde passava de carro.

O bebê também caiu na risada quando olhava para Rihanna, que filmava a cena. Na legenda da publicação, a cantora brincou: “Hackeada”.

Os seguidores brincaram com o herdeiro nos comentários da publicação. “O rostinho de quem nunca vai precisar parcelar uma compra ou atrasar um boleto”, falou uma pessoa. “A cara do A$AP, socorro”, disse outra.

Nascido em 13 de maio de 2022, a artista disse ao Washington Post que ela e o rapper não mostravam o rosto ou divulgavam o nome do filho por “aproveitarem o momento” com ele.