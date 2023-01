Anitta faz show em primeira festa do ‘BBB 23’ e brinca com ligação de Boninho

Anitta foi a responsável por fazer o primeiro show do “BBB 23”. A festa aconteceu na noite desta quarta-feira (18), terceiro dia da nova temporada do reality show.

Anitta abriu a apresentação cantando o hit “No Chão Novinha”. A cantora ainda cantou e dançou “Show das Poderosa” e “Contatinho”, faixa com a qual brincou que estava recebendo uma ligação de Boninho enquanto segurava um telefone e fazia sua tradicional atuação com a faixa.

Durante a apresentação, a cantora não escondeu que esqueceu um trechinho da letra de “Boys Don’t Cry”. “Ih, esqueci minha própria letra”, afirmou a cantora, que assina a faixa junto com Bibi Bourelly, Burns, Rami Yacoub e Sean Douglas.

Beijos

A noite ainda contou com os três primeiros beijos do “BBB 23”. Bruna Griphao ficou com Gabriel. O brother, aliás, já teve um affair com Anitta. Os outros casais da noite foram Key Alves e Gustavo, além de Gabriel Santana e Fred Nicácio (veja fotos abaixo).