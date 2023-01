Confira concursos com inscrições abertas; salários chegam a R$ 11 mil

O concurso com mais oportunidades é o do Banco do Brasil. O órgão lançou edital de concurso para o cargo de escriturário. São 6 mil vagas, sendo 4 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva. O salário inicial será de R$ 3.622,23.

As inscrições poderão ser feitas até 24 de fevereiro de 2023. O registro é online, devendo ser realizado no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de participação será de R$ 50,00. O edital prevê que inscritos no CadÚnico que pertencem a famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa.

Receita Federal

O concurso da Receita Federal terá 699 vagas de início imediato, sendo 230 para o cargo de auditor-fiscal e 469 para analista-tributário. A remuneração inicial varia entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, exigindo nível superior do participante.

As inscrições para o concurso da Receita Federal começaram na segunda-feira (12/12) e podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até 19 de janeiro de 2023, às 16h.

Para homologar a participação é necessário que os interessados realizem o pagamento da taxa, que variam entre R$ 115 e R$ 210, até 20 de janeiro de 2023.

Auditoria de Atividades Urbanas A Auditoria de Atividades Urbanas, abriu 770 vagas para concurso no Distrito Federal. Dentre as oportunidades, 114 vagas são imediatas e 656 vagas para formação de cadastro reserva, para profissionais de nível superior. O certame, organizado pela banca Iades está com as inscrições abertas até 31 de janeiro de 2023. O salário inicial gira em torno de R$ 9.361,95, para atuar em jornadas de 40 horas semanais. Secretaria de Saúde

Já está em andamento o concurso SES DF 2023, que oferta 1.019 vagas para agentes na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A faixa salarial varia de R$ 1,9 mil a R$ 4,4 mil e prevê 119 vagas imediatas e outras 900 para cadastro reserva de ACS e Avas.

Banca organizadora, a Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec) recebe inscrições pelo site entre os dias 30 de janeiro e 6 de março de 2023.

Concursos que abrirão inscrições em breve:

Iprev-DF

O concurso Iprev DF oferecerá 65 vagas diretas e mais 20 de formação de cadastro reserva, totalizando 85 oportunidades. As oportunidades para o provimento de cargos que exigem nível superior terão ganhos de R$ 6.760,00 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições serão abertas às 10h de 13 de janeiro de 2023 e encerradas no dia 08 de fevereiro de 2023, às 18h. O registro é no site do Instituto Quadrix.