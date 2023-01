Gil do Vigor se declara para sobrinho de Dilma na posse de Lula

O economista e ex-BBB, que esteve ao lado da mãe, Jacira Santana, tietou o sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff e deu o recado nos stories do Instagram.

“Meu marido!”, escreveu Gil, marcando Pedro Rousseff. O rapaz, cobiçado nas redes sociais, compartilhou o Story.

No Twitter, a foto viralizou e Gil do Vigor continuou a “cachorrada”: “Ele me beijou no rosto! Mas eu quero namorar. Bora gente, fazer isso acontecer”. E emendou: “O casamento vem aí”.

Seguidores começaram a “shippar” os dois quando Gil pediu um encontro com Pedro pelo Twitter e o sobrinho-neto de Dilma respondeu com uma mensagem privada.