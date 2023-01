Luana Piovani detona Pedro Scooby: “Irresponsabilidade e incoerência”

Luana Piovani fez mais um desabafo no Instagram nesta segunda-feira (2) em que detona Pedro Scooby, seu ex-marido, com quem tem três filhos, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. Em um vídeo, Luana contou que Scooby quer pagar o valor que acha justo de pensão para o trio. “A novela ‘IRRESPONSABILIDADE E INCOERÊNCIA’ segue aqui. Resta saber ate quando o pai dos meus filhos vai dar tiro no pé e se manter escolhendo NÃO PENSAR. Porque ignorância na idade dele, no quarto filho, e com acesso à informação do jeito que ele tem, é ESCOLHA, não tem outro nome”, escreveu a atriz na legenda do vídeo em que critica o ex-BBB, que recentemente se tornou pais mais uma vez de Aurora, de sua relação com Cíntia Dicker.