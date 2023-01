O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinanou há pouco decreto para intervenção federal na área de segurança pública no Distrito Federal. A medida,segundo ele, é necessária para conter os atos golpistas de manifestantes que invadiram nesta tarde os prédios do Palácio do Planato, o Congresso nacional e o Supremo Tribunal Federal.