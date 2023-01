Servidora pública do Estado do Acre é destaque em revista nacional de gastronomia

A Escola de Gastronomia e Hospitalidade do Acre, unidade do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr em Rio Branco, tem, em seu quadro de servidores, Rafysa Assem, um dos nomes que vêm se sobressaindo na culinária acreana. A chef é destaque na edição de dezembro de 2022 da Revista de Gastronomia Bonapetit.

A Bonapetit é uma plataforma brasileira de conteúdo digital e divulga culinárias regionais, nacional e internacional. A trajetória de Rafysa, que também atua como consultora gastronômica e professora do Ieptec, foi descrita em matéria de página inteira. “Tive a alegria de ser convidada, é mais uma realização profissional”, comemora.

Entre as premiações recebidas em 2022, a chef ganhou a primeira colocação no Festival Enchefs Acre – Saberes e Sabores, e ficou em segundo lugar no Prêmio Dólmã, edição Amapá, em que foi a participante mais votada pelos internautas, com mais de cinco mil votos.

Nascida em Rio Branco, filha de pai cearense e mãe acreana, Rafysa tem 35 anos e é bacharel em Administração. A gastronomia sempre esteve presente em sua vida; cresceu com os ensinamentos de grandes cozinheiras da família, a avó, Amone, e a mãe, Edmar. Com a morte de ambas, decidiu fazer da perda um estímulo para ser chef e viver da profissão.

Fez curso técnico na área, trabalhou como auxiliar de cozinha, tornou-se chef de restaurante, foi premiada em concursos gastronômicos e passou a ser professora na Escola de Gastronomia do Acre.

Atua na educação profissional e técnica (EPT) com panificação e confeitaria. Ajuda a formar empreendedores, cozinheiros, chefs, confeiteiros, padeiros e auxiliares de cozinha. “Para mim é uma satisfação contribuir com a transformação de vida dos educandos, pois a cozinha profissional vai muito além de fogões e panelas. Ensinar e vê-los trabalhando é a minha missão”, afirma.

Além de construir uma carreira sólida no ramo gastronômico, Rafysa tem especialidades nas cozinhas regional e internacional, e está cursando pós-graduação em Gastronomia.