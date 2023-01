Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta sexta-feira (20/1) para contar que experimentou uma rabada pela primeira vez. O apresentador do BBB23 comeu o prato que é característico da xepa do reality show e fez uma avaliação.

“Nunca comi rabada na vida. Gente, a Nanci ficou empolgada com a história da xepa e fez uma rabada para a gente! Está bonita ou não está? Então vamos à minha estreia na xepa”, brincou. Logo em seguida, disse: ‘Não é o meu estilo, não”.