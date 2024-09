Pernambucana faz história ao se tornar 1ª mãe a vencer Miss Universe Brasil

A representante de Pernambuco Luana Cavalcante, 25, se tornou a primeira mãe vencedora do Miss Universe Brasil 2024. A modelo foi coroada na noite desta quinta-feira (19), em um evento realizado no Teatro Gamaro, em São Paulo.

Dentre as 27 participantes que representaram cada um dos estados brasileiros, Luana foi escolhida para representar o país no concurso internacional, que acontecerá no México, no dia 16 de novembro.

Em segundo lugar ficou a representante do Alagoas, Gabriele Marinho. Já em terceiro, foi escolhida Maria Fabiana Mata, representando o Rio de Janeiro.

A edição deste ano foi marcada por uma mudança nas regras da competição, que passou a permitir mães, mulheres casadas e o fim do limite de idade.