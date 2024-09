Governo anuncia edital do ‘maior concurso da história da Educação’ com 3 mil vagas; veja datas

O Governo do Acre anunciou nesta sexta-feira (20) o lançamento do edital do concurso público da Secretaria de Educação, com previsão de disponibilizar mais de 3 mil vagas no estado. O edital será publicado ainda nesta sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Na última semana, a pasta publicou em Diário Oficial a contratação do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, como banca responsável pelo certame que já é considerado ‘o maior da história da Educação’.

As inscrições começam no próximo dia 26 de setembro e seguem até o dia 28 de outubro. Na primeira fase do concurso, os candidatos vão precisar passar por uma prova objetiva, que vai ser realizada no dia 24 de novembro de 2024.

O secretário Aberson Carvalho anunciou que o concurso vai ocorrer, pela primeira vez, em três etapas. Entre as vaga disponíveis no edital, o gestor lembrou que também serão contratos professores da Educação Especial.

O concurso só foi viabilizado em razão da aprovação, por unanimidade, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), do Projeto de Lei complementar do Poder Executivo que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais (PCCR) dos Profissionais do Ensino Público Estadual, conforme estipulado na Lei nº 77, de 29 de junho de 1999, corrigindo assim erros de aprovação em legislação anterior.

São 500 vagas para nível médio, 2 mil para professores de diferentes áreas e mais 500 para a educação especial.