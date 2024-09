Concurso da Educação: veja valor das inscrições, salário, divisão de vagas e cronograma

O governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (20), o lançamento do edital do maior concurso da história da Secretaria de Estado de Educação do Acre.

SAIBA MAIS: Governo anuncia edital do ‘maior concurso da história da Educação’ com 3 mil vagas; veja datas

Serão disponibilizados 3 mil vagas dividas entre nível médio e superior. Ao todo, para apoio administrativo nível 2, serão 500 vagas. Para professor P2 (2 mil), professor P2 Educação Especial (482), professor P2 – Braile (6) e professor P2 – Libras (12).

Os salários são os seguintes:

Apoio Administrativo: R$ 2.361,51

Todos os cargos de Professor: R$ 4.270,21

Os valores se referem ao Salário Base mais as gratificações específicas de cada cargo.

Para se inscrever, o candidato precisará pagar um valor no ato de inscrição: Nível Médio – R$ 69,79 e Nível Superior – R$ 88,98.

Veja o cronograma previsto:

Publicação do Edital de Abertura: 20/09/2024

Prazo para impugnação do Edital de Abertura: 23/09 a 24/09/2024

Período de Inscrições: 26/09 a 28/10/2024

Data provável da Prova Objetiva: 24/11/2024