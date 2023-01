Teria coragem? Jornalista pula em vegetação misteriosa do Rio Croa; imagens chocantes

Um rio de águas escuras coberto por um extenso tapete verde natural. Em suas margens, a floresta é praticamente intocada, proporcionando um cenário deslumbrante. Quem já foi ao Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, pode atestar o que estamos dizendo.

O Rio Croa vem se tornando um dos destinos mais procurados e visitados por quem passa pelo Juruá. Entre as belezas do Rio, o mergulho nos tapetes verdes é uma das opções para os ‘corajosos’. A pastagem natural que cobre por completo o rio proporciona uma visão maravilhosa E completamente misteriosa. O desejo de muitos turistas é o clique nesse tapete verde.

O jornalista acreano de Cruzeiro do Sul, Patrick Tavares, mostrou um pouco desse passeio que inclui vários pit stops entre entres visitas às sumaúmas e almoço em pousadas ribeirinhas. Na legenda, o influenciador fala sobre a vegetação e como está o Rio durante esse período: “O Tapete verde 💚🍃 no CRÔA está Incrível 😻… Está Valendo muito a visita nesses dias. Creio que ele não ficar assim por volta de 6 anos no mínimo.”

Em outro momento, Patrick questiona quem teria coragem ou já pulou no rio mistérioso: “O Tapete Verde 💚🍃 do CRÔA, Pedi um pulo em suas águas 🙌🏼🫣 . Você já pulou ou teria coragem ? 🐍🐊”

Veja o vídeo na íntegra: