Motociclista fica gravemente ferida após colidir com ônibus em Rio Branco

A motociclista Gabriela Silva de Lima, 19 anos, ficou gravemente ferida com fraturas expostas após sofrer um acidente na noite desta segunda-feira (6), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Gabriela trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer YS 250, de cor preta e placa NAF-2B35, no sentido centro-bairro, quando inesperadamente colidiu na traseira do ônibus que estava parado pegando passageiros na parada. Com o impacto, Gabriela sofreu fraturas expostas na perna direita, na tibia e fíbula.

Populares que passavam no local ajudaram a jovem e acionaram a polícia e a ambulância. O motorista do transporte coletivo também permaneceu no local e prestou ajuda a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Gabriela ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, o motorista do ônibus foi liberado e a moto foi entregue a parentes da vítima.